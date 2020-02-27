В России умер парень, которого полицейские "будили" шокером

В России, где недавно в результате ДТП с полицейскими погиб украинец, молодой мужчина умер после того, как правоохранители применили к нему электрошокер, чтоб разбудить.

Как сообщила мать погибшего Маргарита Харченко, инцидент произошел еще в ночь на 15 февраля в городе Иркутск.

Возвращаясь из клуба на такси, ее 24-летний сын Дмитрий уснул. Не сумевший его разбудить таксист обратился за помощью к двум патрульным неподалеку, которые не придумали ничего лучше, как разбудить россиянина электрошокером – в результате возникшей сердечной недостаточности Дмитрий Харченко скончался на месте.

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После служебной проверки виновных полицейских Александра Анхеева и Аркадия Любимова уволили из правоохранительных органов и возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. На данный момент их поместили на два месяца под стражу.

В Следственном комитете РФ отметили, что сотрудники ППС применили электрошокер "без достаточных на то оснований".

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Любопытно, что накануне президент России Владимир Путин разрешил силовикам применять силу к согражданамс одной оговоркой. Так он прокомментировал массовые задержания и избиения демонстрантов на акциях в РФ.

Напомним, полтора года в России произошел другой инцидент с копами, который привел к смерти – прикованный наручниками к радиатору отопления в райадминистрации в Якутии нарушитель сорвал вентиль системы отопления и сварился заживо.

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