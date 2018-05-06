"Ответственнен за гибель сотни людей": в России умер известный пропагандист

Вчера, 10:51

Основатель ANNA-News Марат Мусин скончался из-за оторвавшегося тромба

Фото:twitter.com/soldier_moskva
Фото:twitter.com/soldier_moskva

В Казани скончался основатель и глава агентства ANNA-News Марат Мусин, который был пропагандистом "русского мира". По информации агентства, Мусин, известный своей деятельностью по освещению событий в Сирии, умер из-за того, что у него оторвался тромб.

Как заявил российский социолог и историк Николай Митрохин, Мусин несет ответственность за гибель минимум десятков, а скорее – сотен людей.

"Прежде всего граждан России, которых он почти тридцать лет агитировал принимать участие в различных локальных войнах от Приднестровья до Ливии оставаясь (не всегда, но как правило) подальше от поля боя", – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

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Напомним, в Житомирской области следователи СБУ объявили о подозрении в госизмене прокремлевскому блогеру-журналисту, который по указанию российских кураторов готовил и распространял антиукраинские материалы.

 Ранее мы сообщали, что российские пропагандисты в сети активно распространяют видео, на котором мальчик из Сирии рассказывает о якобы "постановочной" химической атаке в Думе, за участие в которой ему "дали финики и печенье".

 Не так давно известный публицист, пропагандист политики президента РФ Владимира Путина Максим Шевченко и историк-журналист Николай Сванидзе подрались в прямом эфире радио "Комсомольская правда". Они не сошлись во мнении о роли Иосифа Сталина в Великой Отечественной войне. 
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