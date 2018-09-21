В России умер водитель-украинец, госпитализированный после ДТП с автобусом

Сегодня, 21:03

Еще трое украинцев остаются в больнице, один из них – в реанимации в тяжелом состоянии

 

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В России умер украинский водитель, госпитализированный вместе с пятью украинцами после дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Водитель микроавтобуса Opel, гражданин Украины, который получил в ДТП тяжелую черепно-мозговую травму, находился в коме, и после шестичасовой операции сегодня скончался", – сказал дипломат.

По его словам, тело водителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Родственники умершего уже прибыли в больницу.

"Двое граждан после получения необходимой медицинской помощи в сопровождении родственников покинули больницу. Им была оказана соответствующая помощь. Их выписали", – добавил Погорельцев.

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Он уточнил, что один гражданин получил закрытый перелом ноги, ушибы голени, а другой – сотрясение мозга.

Погорельцев отметил, что еще трое украинцев находятся в больнице, один из них – в тяжелом состоянии в реанимации.

Дипломат сообщил, что украинские консульские должностные лица готовы оказать содействие в репатриации тела погибшего. Департамент консульской службы МИД и Посольство держат ситуацию на контроле. "С заместителем главного врача и начальником следственного отдела местной полиции консулами достигнута договоренность о дальнейшей координации мероприятий", – сказал он.

Как сообщалось, 20 сентября на автодороге местного значения Лиски – Острогожск столкнулись автомобиль Opel с украинским номерным знаком и автобус с российским номером. В результате ДТП были госпитализированы шесть украинцев. Все пострадавшие граждане Украины являются жителями временно оккупированной территории Луганской области.

Напомним,  несколько дней назад в Ленинградской области Российской Федерации в ДТП попал украинский микроавтобус, в результате чего погибли четыре человекаеще один пострадавший был госпитализирован.
Россия, ДТП, водитель, украинец, родственники, Погорельцев
Источник:

УНИАН

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