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В России умерла женщина с коронавирусом: появились подробности

19 марта, 10:52

Сергей Мартынец

У 79-летней пенсионерки был ряд хронических заболеваний

В Москве растет количество зараженных людей. Стало известно о смерти женщины, у которой тоже был коронавирус, а также ряд хронических заболеваний. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает пресс-служба мэрии Москвы.

Женщине было 79 лет и попала в больницу еще 13 марта, а на следующий день ее перевели в частную клинику по просьбе родственников. Спустя еще два дня пенсионерка попала уже в инфекционную больницу, где у нее диагностировали коронавирус. В связи с усилением дыхательной недостаточности женщина получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице она находилась в изолированном боксе.

Стало известно, что смерть наступила в результате пневмонии на фоне тяжелых сопутствующих патологий — сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, а также цереброваскулярная болезнь.

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"Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. Пациентке оказали комплексную интенсивную терапию", – сообщила Светлана Краснова, главный врач инфекционной больницы №2.

Теперь врачи проверяют весь круг близких этой женщины. Медики констатируют, что никто из них не имеет тяжелых симптомов заболевания.

В России на сегодняшний день зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом. Только в Москве за последние сутки количество увеличилось до 33 человек. Отметим, что в мире насчитывается более 218 тыс. инфицированных, а число жертв превысило 8,8 тыс. В то же время более 84 тыс. человек выздоровели. Читайте все подробности с онлайн-картой, как мир противостоит коронавирусу.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Москва смерть женщина коронавирус

Источник: Сегодня

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