В России уничтожат ракеты "Сатана" из-за отсутствия украинских комплектующих

Сегодня, 07:16

Заместитель главы Минобороны Юрий Борисов заявил, что "Сатана" устарела, поэтому ее заменят межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат"

В России уничтожат &quot;Сатану&quot;. Фото из открытых источников
В России уничтожат "Сатану". Фото из открытых источников

В ближайшее время в России планируют начать утилизацию межконтинентальных баллистических ракет Р-36М "Воевода" (SS-18 Satan по классификации НАТО). Об этом сообщает российское издание "Красная звезда".

Заместитель главы Минобороны РФ Юрий Борисов заявил, что "Сатана" устарела, поэтому ее заменят межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат".

"Она ("Сатана") разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время идет, технологии движутся вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету", – рассказал Борисов.

Однако главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский заверил, что Россия отказалась от "Сатаны" из-за отсутствия комплектующих, произведенных исключительно в Украине.

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"Одной из причин стало то, что нам пришлось переводить на свои силы производство некоторых комплектующих ракеты. Поскольку производства некоторых комплектующих на территории нашей страны не было, восстанавливать его смысла не имеет: пришлось бы вкладывать большие деньги в восстановление производства компонентов, которые уже не являются современными ", – пояснил Мураховский.

В то же время он подтвердил, что ракета могла физически устареть. Например, герметичные емкости, в которых содержится жидкое топливо, на котором запускается ракета, могут со временем стать непригодными.

Р-36М – советский стратегический ракетный комплекс третьего поколения с тяжелой двухступенчатой жидкостной, ампулизированной межконтинентальной баллистической ракетой для размещения в шахтной пусковой установке. Создавался кооперацией промышленности под руководством КБ "Южное" (город Днипро). Система управления разработана харьковским научно-производственным объединением "Электроприбор" (ныне – "Хартрон").

Накануне Россия похвасталась запуском гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Напомним, Путин заявил о разработке мощнейшей ракеты "Сармат" и показал видео.

Экс-замглавы Генштаба Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко сомневается, что анонсируемая президентом РФ Владимиром Путиным новая ядерная ракета "Сармат", которую он показал Федеральному собранию, готова. "Если бы это было так, он бы не боролся с Украиной", – отметил он и добавил, что скорее всего, это просто пропаганда и угрозы Западу. 

Напомним, в октябре прошлого года Россия запустила четыре баллистические ракеты. С космодрома Плесецк был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Тополь по полигону Кура (Камчатка).

Также России ранее признали, что противоракетная оборона США сильнее их ракет. ПРО США может отслеживать и перехватывать российские баллистические ракеты, начиная от самого их старта.
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