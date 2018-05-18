В России пытались закопать упавший вертолет, чтобы скрыть крушение

Вертолет Ми-2 разбился в нескольких километрах от российского населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края. Неизвестные засыпали его землей, чтобы скрыть место аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета России (СКР).

"На месте крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае следователи обнаружили следы сокрытия факта авиационного происшествия. Место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора. В ходе осмотра криминалисты откопали обгоревшие части вертолета, которые были еще теплыми от пожара", – сказано в сообщении.

От крушения серьезно пострадал пилот, его доставили в местную больницу, он находится в крайне тяжелом состоянии.

Причина падения вертолета в данный момент выясняется.

Напомним, 3 мая над Средиземным морем потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба летчика погибли.

После падение самолета появились фото и подробности от Минобороны РФ. В российском военном ведомстве выдвинули версию, что причиной падения истребителя могла стать птица.