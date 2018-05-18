В России пытались закопать упавший вертолет, чтобы скрыть крушение

Сегодня, 13:04

Ми-2 разбился неподалеку от населенного пункта возле Ставрополя

Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia

Вертолет Ми-2 разбился в нескольких километрах от российского населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края. Неизвестные засыпали его землей, чтобы скрыть место аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета России (СКР).

"На месте крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае следователи обнаружили следы сокрытия факта авиационного происшествия. Место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора. В ходе осмотра криминалисты откопали обгоревшие части вертолета, которые были еще теплыми от пожара", – сказано в сообщении. 

От крушения серьезно пострадал пилот, его доставили в местную больницу, он находится в крайне тяжелом состоянии. 

Причина падения вертолета в данный момент выясняется. 

Напомним, 3 мая над Средиземным морем потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба летчика погибли. 

После падение самолета появились фото и подробности от Минобороны РФ. В российском военном ведомстве выдвинули версию, что причиной падения истребителя могла стать птица.
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