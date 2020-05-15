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В России установлен новый рекорд смертности от коронавируса

15 мая, 13:02

Станислав Кожемякин

Официальный Кремль насчитал только 2418 жертв COVID-19 с начала эпидемии

За минувшие сутки в России по официальной информации, которая, как уже выяснили журналисты, учитывает лишь только третью часть всех жертв эпидемии, от коронавируса скончались 113 пациентов.

Это максимальный показатель смертности с самого начала эпидемии в стране. Теперь совокупное количество жертв COVID-19 в РФ составляет 2418 человек.

Всего же в России обнаружили 262 843 случаев инфицирования, из них 10 598 – за последние сутки, 14 мая. Это на 600 больше, чем днем ранее.

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Лидером по распространению болезни остается Москва – здесь зафиксировали больше 135,4 тысячи инфицированных.

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Также сообщается о 4 696 выздоровевших за сутки. Теперь победившими болезнь считаются 58 226 пациентов.

Напомним, ранее российские и западные журналисты выяснили, что Кремль искусственно занижает количество жертв коронавирусной эпидемии – их просто не учитывают в статистике или пишут в причины смерти другие диагнозы, а не COVID-19.

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При этом демографы подсчитали, что в апреле этого года в Москве зафиксировали на 1800 смертей больше, чем годом ранее. Это могут быть жертвы пандемии, хотя по официальным данным в российской столице умерли лишь 1620 человек.

В МИД РФ уже потребовали опровергнуть эти публикации, поскольку российские власти утверждают, что смертность в стране в 7,4 раза ниже мировой.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия эпидемия коронавирус пандемия COVID-19

Источник: Сегодня

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