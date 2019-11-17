В России устраивают пытки для осужденных

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Пытки в российских тюрьмах. Очередное видео избиения заключенного в колонии Санкт-Петербурга опубликовали СМИ. Произошло это в новом здании печально известных "Крестов". Ее российские власти построили недавно, называя – лучшим изолятором в Европе по безопасности и комфорту.

Самая большая тюрьма в Европе. Пресловутые "Кресты" в самом центре Санкт-Петербурга. Тюрьму построили еще в 19 веке сами заключенные. А в советское время она стала известна, потому что сюда привозили жертв сталинских репрессий.

И в современной России изолятор славился пытками и невыносимыми условиями содержания. На восемь квадратных метров – 15-ть заключенных.

Но сейчас здесь никого. Темные коридоры, открытые двери и необычная для этих мест тишина. В камерах до сих пор разбросаны личные вещи пленников. Тюрьма работает как музей, а всех заключенных – перевели.

Огромное белое здание за забором на окраине Сантк-Петербурга – новые "Кресты". На строительство выделили 12 млрд рублей. И российские власти называли тюрьму самым современным изолятором в Европе.

Новоселье в "Крестах" отметили пытками. Тогда силовики избили 12 заключенных. Один от издевательств умер.

Вопиющий случай произошел в июле. В так называемой пресс-хате – камере, в которой прессуют несговорчивых арестантов, трое заключенных издевались над другим. Андрею Букину заламывали руки и по очереди били палками по ягодицам. Причем пытали сами узники. Эти ребята называют себя активистами Федеральной службы исполнения наказаний. Так, говорят правозащитники – доказать факт пыток значительно сложнее.

"Пресс‑хаты действовали при команде оперативного управления ФСИН России. Его жестоко избивали вымогали деньги и, помимо этого, выбили из него явку с повинной. Фактически эта пресс хата действовала по заданию оперативников и вот такими методами пыток они, якобы, раскрывали особо тяжкие тяжкие преступления", – говорит Владимир Осечкин, основатель сети Gulagu.net.

Дело возбудили только через две недели после огласки. Впрочем, проверка показала – это был обычный бытовой конфликт из-за сигареты. А синяки на этом фото, мол, просто дорисовали.

"Система очень глобальна и поставлена на поток, то есть с одной стороны выбивают деньги стандартно просят 5 тысяч в месяц за спокойную жизнь, с другой стороны – ту же самую систему пыточную используют для выбивания показаний. Тут одновременно и лишние звездочки на погонах для раскрытия дела, и одновременно деньги и давление на каких нибудь политических заключенных", – говорит Екатерина Косаревская, член общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга.

Ежедневно правозащитники публикуют новые случаи издевательств в российских тюрьмах. В то же время, по данным соцопроса, большинство россиян жестокость к задержанным оправдывают. Хотя в российских реалиях – на их месте может оказаться любой.

Напомним, ранее в Харькове трое полицейских были уволены со службы после скандала в связи с издевательствами над мужчиной , которые зафиксировали на камеру и выложили в социальных сетях.

Кроме того, в Одессе двух инспекторов управления патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных.

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