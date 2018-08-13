В России устроили перформанс в смирительных рубашках

Сегодня, 13:28

Коллекцию создали местные художник с дизайнером


С десяток девушек в российском Томске провели акцию в смирительных рубашках. таким образом они хотели показать новую российскую реальность. 

Перформанс устроили во время фестиваля молодого искусства. Коллекцию создали местные художник с дизайнером. Назвали символично – "Руки превращаются ...". Авторы говорят, при создании не побрезговали мировыми трендами и образцами от кутюр. Таким фэшн-образом решили наглядно изобразить – что происходит в их стране. Полиция на все это просто смотрела, безразлично было и прохожим.

Напомним, после того, как в России подняли пенсионный возраст, в июле в стране прошли массовые акции протеста. Протесты прошли в нескольких крупных городах, были задержания активистов.

А уже в начале августа, по данных соцопросов, рейтинг Путина упал на 30%, а почти половина россиян готовы к массовым протестам. Виной падению рейтинга – непопулярная пенсионная реформа, а также рост цен и повышение налогов. 

В свою очередь экс-замдиректора ЦРУ Майкл Морелл заявил, что США необходимо перейти от таргетированных санкций против России к санкциям широкого спектра действия. И тогда протестные настроения в России увеличатся, чего так боится Путин.
Россия, акция, общество, перформанс
Источник:

"Сегодня"

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