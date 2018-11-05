В России утонул мост

Сегодня, 01:25

В результате ЧП никто не пострадал, но сотни людей на острове остались без возможности добраться до города

фото: скриншот
фото: скриншот

В Ростове-на-Дону затонул понтонный мост через реку Дон. Инцидент произошел в воскресенье, 4 ноября, около 17:00, сообщает Donday.

Центральная часть моста начала проседать, вода постепенно заполняла сооружение. В итоге два пролета моста оказались под водой.

В результате ЧП никто не пострадал, но сотни людей на острове остались без возможности добраться до города. На другой берег горожан переправляют спасатели.

"Для перевозки людей с острова задействованы пять плавсредств, — отметили в региональном управлении МЧС. — Перевезено более 200 человек. Ожидается прибытие инженерной техники для подъема затонувших секций моста".

Кроме того, спасатели откачивают воду с понтонов.

Напомним, что ранее самосвал снес виадук в городе Владивосток.

А 9 октября, как сообщалось, обрушились сразу два моста. Первый рухнул на железнодорожные пути в городе Свободный Амурской области.

А чуть позже между селами Дубенки и Ардатово в Дубенском районе обвалился мост под грузовиком, который выехал на него с перевесом.
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