В России увеличились число погибших и потерпевших в ДТП с автобусом

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Количество пострадавших, госпитализированных после ДТП в Новороссийске достигло 41 человека, из них – 12 детей.

Три человека стали жертвами столкновения автобуса с внедорожником, которое случилось в среду вечером на трассе под Новороссийском.

Все погибшие оказались пассажирами автомобиля Volkswagen Touareg: это были женщина и двое детей. Водитель 1974 года рождения госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести. В автобусе Hyundai находились более сорока человек.

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Столкновение произошло на шестнадцатом километре трассы А-146 "Новороссийск – Керчь" в районе поселка Верхнебаканский. Автобус и внедорожник упали в десятиметровый обрыв. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и допустил падение.

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Видео: Mash

Ранее на Закарпатье грузовой автомобиль упал в реку. Авария произошла ночью в лесной местности в Межгорском районе.

Напомним, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Также напомним, что украинцы гибнут в ДТП и за рубежом:

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