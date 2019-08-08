Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,42
28,48

В России увеличились число погибших и потерпевших в ДТП с автобусом

Сегодня, 03:25

Все погибшие оказались пассажирами автомобиля Volkswagen Touareg

/ Фото: Pixabay

Количество пострадавших, госпитализированных после ДТП в Новороссийске достигло 41 человека, из них – 12 детей.

Три человека стали жертвами столкновения автобуса с внедорожником, которое случилось в среду вечером на трассе под Новороссийском.

Все погибшие оказались пассажирами автомобиля Volkswagen Touareg: это были женщина и двое детей. Водитель 1974 года рождения госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести. В автобусе Hyundai находились более сорока человек.

Реклама

Столкновение произошло на шестнадцатом километре трассы А-146 "Новороссийск – Керчь" в районе поселка Верхнебаканский. Автобус и внедорожник упали в десятиметровый обрыв. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и допустил падение.

В тренде
Эрдоган хочет, чтобы переговоры по ЗСТ Украины и Турции вышли на финишную прямую
Видео: Mash

Ранее на Закарпатье грузовой автомобиль упал в реку. Авария произошла ночью в лесной местности в Межгорском районе.

Напомним, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Также напомним, что украинцы гибнут в ДТП и за рубежом:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия авария ДТП

Источник: Интерфакс

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будетУкраина
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по Донбассу
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по ДонбассуПолитика
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видео
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видеоРоссия
Секретный российский комплекс
Секретный российский комплекс "Торн" на Донбассе: появилось уникальное видеоДонбасс
В австрийской компании сделали заявление по запуску
В австрийской компании сделали заявление по запуску "Северного потока – 2"Экономика
"А что с Сибирью? Она сгорела": что нужно знать о лесных пожарах в РоссииРоссия