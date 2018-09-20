В России в ДТП пострадали шестеро украинцев

Один из украинцев находится в крайне тяжелом состоянии

В России в Воронежской области в результате ДТП с участием рейсового автобуса пострадали шестеро граждан Украины, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Об этом говорится в заявлении замначальника Центра медицины катастроф РФ Игоря Воробьева.

"Шесть человек, пострадавшие при столкновении микроавтобуса и автобуса ПАЗ в Лискинском районе Воронежской области, являются гражданами Украины, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Фото: vestivrn.ru

По словам Воробьева, пострадавших доставили в районную больницу, всех уже прооперировали. Один из украинцев находится в крайне тяжелом состоянии, двое – в реанимации, трое – стабильные, добавил он.

Как сообщается, авария произошла в 14:00 в четверг на автодороге Лиски-Колыбелка. По данным полиции, микроавтобус врезался в пассажирский ПАЗ из-за того, что его водитель не справился с управлением. Проводится проверка.

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Напомним, несколько дней назад в Ленинградской области Российской Федерации в ДТП попал украинский микроавтобус, в результате чего погибли четыре человека, еще один пострадавший был госпитализирован.

Напомним, ранее мы сообщали о смертельном ДТП в Польше, где погиб один украинец, и еще один гражданин Украины получил ранения. По неофициальной информации, водитель микроавтобуса обгонял грузовик и не успел затормозить перед автомобилем дорожных служб. При этом водитель микроавтобуса был трезв.

Также мы писали о дорожно-транспортном происшествии с 13 украинскими гражданами в Венгрии: на территории области Ноград, когда восемь человек получили тяжелые травмы, один из пострадавших находится в коме.

Ранее сообщалось о страшном ДТП в Ростовской области России, в результате которого погибли шестеро граждан Украины.