В России в ДТП пострадали шестеро украинцев
Один из украинцев находится в крайне тяжелом состоянии
В России в Воронежской области в результате ДТП с участием рейсового автобуса пострадали шестеро граждан Украины, один из них в крайне тяжелом состоянии.
Об этом говорится в заявлении замначальника Центра медицины катастроф РФ Игоря Воробьева.
"Шесть человек, пострадавшие при столкновении микроавтобуса и автобуса ПАЗ в Лискинском районе Воронежской области, являются гражданами Украины, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
Фото: vestivrn.ru
По словам Воробьева, пострадавших доставили в районную больницу, всех уже прооперировали. Один из украинцев находится в крайне тяжелом состоянии, двое – в реанимации, трое – стабильные, добавил он.
Как сообщается, авария произошла в 14:00 в четверг на автодороге Лиски-Колыбелка. По данным полиции, микроавтобус врезался в пассажирский ПАЗ из-за того, что его водитель не справился с управлением. Проводится проверка.
Напомним, несколько дней назад в Ленинградской области Российской Федерации в ДТП попал украинский микроавтобус, в результате чего погибли четыре человека, еще один пострадавший был госпитализирован.
Напомним, ранее мы сообщали о смертельном ДТП в Польше, где погиб один украинец, и еще один гражданин Украины получил ранения. По неофициальной информации, водитель микроавтобуса обгонял грузовик и не успел затормозить перед автомобилем дорожных служб. При этом водитель микроавтобуса был трезв.
Также мы писали о дорожно-транспортном происшествии с 13 украинскими гражданами в Венгрии: на территории области Ноград, когда восемь человек получили тяжелые травмы, один из пострадавших находится в коме.
Ранее сообщалось о страшном ДТП в Ростовской области России, в результате которого погибли шестеро граждан Украины.