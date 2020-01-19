В России в ДТП с участием полицейских погиб украинец

В результате столкновения погибли и полицейские

Фото: гибдд.рф

В дорожно-транспортном происшествии в России погиб украинец. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".

Как написал источник, ДТП произошло на Ямале в Надымском районе.

"По предварительным данным, виновником ДТП стал 36-летний житель Надыма Владимир Ерунков, который, управляя в состоянии алкогольного опьянения Mazda CX-7, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся полицейским автомобилем Lada Granta из города Губкинский. В нем ехали старшина полиции, капитан и задержанный", – написали в издании.

В результате столкновения полицейские и их пассажир погибли, водитель и два пассажира иномарки получили травмы и были госпитализированы.

Погибшим задержанным оказался гражданин Украины. Его везли в центр временного содержания иностранных граждан в Надыме.

Напомним, недавно трое граждан Украины погибли и еще семеро получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области России. Все пострадавшие госпитализированы, а на месте аварии работали полицейские, выясняя ее причины.

Кроме того, в марте на окраине Москвы произошла другая крупная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. В результате случившегося пострадали восемь человек.

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