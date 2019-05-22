В России в перестрелке ликвидировали двух предполагаемых террористов

Преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов

Российская полиция. Фото из открытых источников.

В России правоохранительные органы ликвидировали двух предполагаемых сторонников террористической организации. Об этом сообщили в пресс-центре Национального антитеррористического комитета РФ.

Подозреваемые укрывались в доме в городе Кольчугино во Владимирской области.

"На предложение сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и были нейтрализованы ответным огнем", – говорится в сообщении.

Личности предполагаемых террористов предварительно установлены. Силовики сообщают, что они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт.

На территории города Кольчугино Владимирской области введён правовой режим контртеррористической операции.

Напомним, что ранее в одном из домов в Тюмени засели террористы ИГИЛ, его штурмовал спецназ. Двое боевиков погибли. Якобы ликвидированных боевиков не застрелили, а они умерли в результате пожара в доме номер 13 по улице Новоселов. Из мирных жителей никто не пострадал.

Как оказалось потом, сторонники ИГИЛ ответили огнем на предложение сотрудников ФСБ и Росгвардии сдаться. В ходе спецоперации применялся БТР, местные жители слышали звуки автоматной очереди и стрельбы из крупнокалиберного оружия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В России в перестрелке ликвидировали двух предполагаемых террористов". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"