В России в результате пожара погибли шесть человек, из них пятеро – дети

Пожар в Ростове локализовали за два часа

В России произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей и взрослый. Правоохранители начали уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

"Сегодня ночью в многоквартирном доме, в городе Ростове, произошло возгорание. В результате пожара погибли шесть человек. Из них, предварительно, пятеро детей. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", – уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты следственного управления. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Устанавливаются причины возгорания.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:48 по местному времени, в 06:48 его уже локализовали.

Как рассказали спасатели, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. м.

Напомним, не так давно в квартире дома в подмосковной Балашихе из-за взрыва газовых баллонов и последующего возгорания погибли двое рабочих.

Кроме того, ранее в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин приказал задействовать военную авиацию. Помимо того, власти приняли решение задействовать средства, чтобы вызвать искусственные осадки.

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