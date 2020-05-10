Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России в смертельное ДТП попали четыре украинца

10 мая, 17:10

Татьяна Очеретяна

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации

После того, как в ДТП в России попал автобус с украинцами, в городе Вязьма Смоленской области России насмерть разбился один гражданин Украины и трое пострадали. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Известно, что ДТП произошло 9 мая в 22:40 по местному времени.

"По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в результате ДТП погиб 1 гражданин Украины и 3 украинца получили телесные повреждения. Тело погибшего доставили в Вяземскую центральную районную больницу. Один пострадавший получил легкие повреждения. Второй украинец – травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы", – говорится в сообщении.

Посольство Украины в РФ поддерживает связь с местной полицией, медучреждением и ищет родственников погибшего и пострадавших украинцев.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в РФ.

Местные СМИ пишут, что в ДТП погибла девушка-пассажирка. По данным изданий, Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mazda и Lada Kalina.

Напомним, ранее микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo столкнулись на трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области России, погибли восемь человек, все они граждане Украины.

Предварительно, погибшие украинцы ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга. Также стало известно, что большинство погибших – это жители Закарпатья. Также все пассажиры микроавтобуса были мужчинами. А микроавтобус был зарегистрирован на Закарпатье.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Россия ДТП украинцы за границей

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пристайко рассказал, от чего зависит прекращение войны России против Украины
Пристайко рассказал, от чего зависит прекращение войны России против УкраиныПолитика
Снятие санкций с России за гумпомощь: Италия решительно ответила на просьбу
Снятие санкций с России за гумпомощь: Италия решительно ответила на просьбуЕвросоюз
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ Евросоюза
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ ЕвросоюзаПолитика
Россия попыталась заблокировать в ПАСЕ украинский доклад о вооруженной агрессии
Россия попыталась заблокировать в ПАСЕ украинский доклад о вооруженной агрессииПолитика
В Боснию и Герцеговину не пустили военных медиков из России: названа причина
В Боснию и Герцеговину не пустили военных медиков из России: названа причинаРоссия
Резников рассказал, сколько Россия тратит на зарплаты в
Резников рассказал, сколько Россия тратит на зарплаты в "ЛНР" и "ДНР"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...