Под Москвой в жутком пожаре погибли пять человек

В подмосковном Волоколамске вспыхнул пожар в трехэтажном доме унес жизни четырех детей и одного взрослого. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Сообщение о пожаре в жилом кирпичном доме на улице Лазурной на пульт диспетчера поступило в 02:24. В этот момент в доме находилось 17 человек, спасти удалось 12 из них. Трое спасенных пострадали, но они от госпитализации отказались.
"Погибло пять человек, из них четверо детей", – рассказали в пресс-службе.
Спасатели уточнили, что погибшие проживали в двух разных квартирах. Среди основных причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.
Напомним, не так давно в квартире дома в подмосковной Балашихе из-за взрыва газовых баллонов и последующего возгорания погибли двое рабочих.
Кроме того, ранее в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин приказал задействовать военную авиацию. Помимо того, власти приняли решение задействовать средства, чтобы вызвать искусственные осадки.
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