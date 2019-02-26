В России вернувшийся из Сирии наемник устроил стрельбу из пулемета из окна квартиры, видео
На Урале контрактник орал во все горло, что он воевал на Ближнем Востоке
В небольшом городке Сим Челябинской области РФ произошло чрезвычайное происшествие – местный контрактник устроил стрельбу из пулемета прямо из окна своей квартиры.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, при задержании горе-вояка кричал, что только что вернулся из Сирии.
"Реальная картина "ихтамнетов, или возвращаются в составе "200-й бригады", (т.е. в гробах. – Ред.) или психически больные", – заметил "Штирлиц".
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что офицер ВСУ показал фото убитых боевиков, которые воевали на Донбассе, но погибли в Сирии. Как оказалось, российское командование отправило наемников с востока Украины на утилизацию на Ближний Восток.
Также сообщалось, что украинская разведка вскрыла дезу российской пропаганды о наемниках, которые воевали на Донбассе, а "погибли" в Сирии. Как оказалось, бо́льшая часть т.н. "героически погибших россиян в Сирии" на самом деле похоронена под чужими именами на востоке Украины.
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