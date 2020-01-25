В России видео эротических танцев учительницы выложили в интернет

Женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию

Видео: Mash

Под Самарой учительница уволилась после того, как видео с её эротическими танцами слили в сеть.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина учила детей математике все полгода, а 13 лет она занималась танцами живота.

Она показывала танец живота в ночных клубах, на корпоративах и свадьбах.

"Потом стандартный восточный костюм женщине поднадоел, она пошла дальше — приоделась в чулки и нижнее бельё. На выступления даже захаживали ученики. Это приносит хороший доход", – говорится в сообщении.

Но из-за славы женщина написала заявление об уходе по собственному желанию.

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