В России во время испытаний рухнул истребитель

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В России истребитель во время испытаний потерпел крушение в тайге в Хабаровском крае. В результате падения судна пострадавших нет.

"Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться" – сказал представитель администрации Комсомольска-на-Амуре. Пилот травм не получил.

Напомним, в июне в западной канадской провинции Альберта потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погибли три человека.

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Ранее мы также сообщали об аварии, которая случилась с самолетом лидера Либеральной партии Канады Джастином Трюдо, но не в небе, а на земле – в одном из аэропортов страны в воздушное судно с действующим премьер-министром врезался автобус. Инцидент произошел во время избирательной кампании перед парламентскими выборами.

Кроме этого, в Подмосковье пассажирский авиалайнер экстренно сел в поле из-за проблем с двигателем, в который попали птицы. В свою очередь Telegram-канал "Мэш" опубликовал видео, в котором один из пассажиров Федор Галин рассказывает, что самолет начало трясти сразу после взлета, в салоне начали мигать лампы, появился запах гари.

Также, спустя месяц после крушения в Демократической Республике Конго военно-транспортного самолета Ан-72 с россиянами на борту в стране случилась новая авиакатастрофа. В городе Гома рухнул небольшой пассажирский самолет Dornier-228 авиакомпании Busy Bee.

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