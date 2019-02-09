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В России во время пожара погибли пять человек, из них четверо – дети

Вчера, 23:59

Пожар вспыхнул в частном доме поселка в Новосибирской области

Фото: Pixabay
В России во время пожара погибли пять человек, из них четверо – дети //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg Россия Пожар вспыхнул в частном доме поселка в Новосибирской области

В Новосибирской области России произошел мощный пожар в частном доме, расположенном в Краснозерском районе, погибли пять человек, в том числе четверо детей.

В то же время, пока неизвестно, были ли погибшие членами одной семьи. Об этом со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона сообщает ТАСС.

Между тем, в пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме, где из-за огня произошло обрушение перекрытий.

Также не сообщается и название населенного пункта, в котором случилась трагедия, однако известно, что он находится на значительном удалении от областного центра.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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Тег Россия, пожар, погибшие

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