В России во время пожара погибли пять человек, из них четверо – дети
Пожар вспыхнул в частном доме поселка в Новосибирской области
В Новосибирской области России произошел мощный пожар в частном доме, расположенном в Краснозерском районе, погибли пять человек, в том числе четверо детей.
В то же время, пока неизвестно, были ли погибшие членами одной семьи. Об этом со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона сообщает ТАСС.
Между тем, в пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме, где из-за огня произошло обрушение перекрытий.
Также не сообщается и название населенного пункта, в котором случилась трагедия, однако известно, что он находится на значительном удалении от областного центра.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.
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