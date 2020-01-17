В России во время вылета загорелся пассажирский самолет

Один из двигателей не запускался с первой попытки

Двигатель загорелся у пассажирского самолета перед вылетом из новосибирского аэропорта.

На борту находилось более 200 пассажиров, все они выбрались наружу, никто не пострадал. Самолет должен быть вылететь во вьетнамский курорт Камрань.

Один из двигателей не запускался с первой попытки. Во время повторного запуска в нем загорелось топливо. Экипаж экстренно запустил систему пожаротушения.

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Пассажиры рейса находятся в терминале. В течение суток им предоставят резервный борт.

Напомним, что авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" выполнял рейс PS 752 Тегеран – Киев и разбился в столице Ирана ранним утром 8 января. Сначала пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера, а потом самолет и вовсе исчез с радаров. На его борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, не выжил никто. Полный список имен погибших пассажиров был опубликован днем 8 января.

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Также мы писали о том, когда и где попрощаются с погибшими украинцами.

Ранее стало известно, когда тела погибших в катастрофе самолета МАУ передадут в Украину.

Также Украина и четыре страны согласовали с Ираном ход расследования катастрофы самолета МАУ.

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