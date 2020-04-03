В России водитель снял, как прямо перед ним обрушился мост

Авто, регистратор с которого снял обрушение, упало в образовавшийся провал

В России, где не так давно обрушился мост в Иркутской области, произошло новое похожее происшествие. В Приморье водитель легковушки случайно снял, как прямо перед ним обрушился мост – под весом проезжающей фуры. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авто, регистратор с которого снял обрушение, упало в образовавшийся провал, но никто не пострадал.

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В России обрушился мост. Источник: t.me/bazabazon

Как сообщает dps.control в Instagram, произошло частичное обрушение моста через реку Суходол в Шкотовском районе. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Примавтодор, сейчас специалисты выехали на место, чтобы определить альтернативные пути, по которым можно оборудовать временный объезд для легковых машин, так как для грузового транспорта проезд был запрещен. Параллельно специалисты обследуют аварийный мост.

Обрушение моста. Источник: instagram.com/dps.control/

Ранее сообщалось, что в Мурманской области России неизвестные украли железнодорожный мост через реку Умба. Местные жители предполагают, что похитители сначала обрушили мост в реку, а потом разобрали на части и сдали на металлолом.

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