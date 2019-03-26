В России военная техника "поцеловала" Land Rover: появилось видео
ДТП произошло в Туле, когда среди ночи по городу передвигалась колонна бронетехники
В России произошло дорожно-транспортное происшествия с участием военной техники и внедорожника – столкнулись боевая машина десанта (БМД) и автомобиль Land Rover. Соответствующее видео было опубликовано в сети.
Отмечается, что авария произошла в городе Тула.
"В Туле устанавливаются обстоятельства ДТП на улице Октябрьской, произошедшего вечером 25 марта. В результате столкновения двух транспортных средств никто не пострадал", – рассказали в местном Управлении МВД.
Отметим, что аварии с участием военной техники в России в последнее время зачастили. Так, например, в конце февраля в Курской области два БТР смяли сразу четыре машины. Очевидцы утверждали, что авария произошла по вине российских военных.
11 марта в Приморском крае на трассе остров Русский – Патрокл в районе автодорожной развязки возле бухты Патрокл перевернулся ракетный комплекс "Панцирь". Военная техника так опрокинулась, что аж ракетные установки отлетели от боевой машины.
Спустя пару дней в Ингушетии во время перевозки военные уронили огромную самоходку "Пион". ДТП произошло после опасного маневра, который легковой автомобиль совершил перед военным тралом, на котором перевозили орудие.
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