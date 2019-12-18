В России военных "случайно" расстреляли из танков: они отсудили 6 миллионов (видео)

Бывшие российские военнослужащие отсудили у Министерства обороны своей страны 6 млн рублей (2,25 млн гривен) из-за военных учений, после которых двое из них остались инвалидами.

Инцидент произошел 7 сентября 2017 года. Во время учений на Лужском военном полигоне в Ленинградской области солдат разместили в секторе прямого поражения танковым огнем.

В результате 20-летний рядовой Андрей Виттих скончался на месте, а срочники Дмитрий Пахмутов, Вадим Габдуллин и Арсен Османов получили тяжелые ранения – переломы, отрыв конечности, массивную кровопотерю и травматический шок.

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Они подали в суд, поскольку зона поражения, в которой их разместили не была обозначена красными флажками. Виновников случившегося уже определили – это начальник инженерных войск Денис Горелышев и начальник артиллерийского полигона Виктор Кривошеин. Оба полковника получили по три года лишения свободы условно.

Сперва в сентябре этого года Лужский городской суд Ленинградской области присудил пострадавшим солдатам компенсацию в размере 4 млн рублей, но после апелляции Ленинградский областной суд удовлетворил их иск полностью, сообщили 18 декабря в правозащитной организации "Зона права".

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Таким образом, Дмитрий Пахмутов, которому присвоили инвалидность 2-ой группы, получит 3 миллиона рублей, Вадим Габдуллин (инвалидность 3-ей группы) – 2 миллиона, а Арсен Османов – 1 миллион.

Напомним, несколько месяцев назад во время военных учений Вооруженных сил России в Забайкальском крае несколько артиллерийских снарядов залетели в село Новоборзинское и разорвались рядом с жилыми домами.

А в октябре солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов устроил массовое убийство сослуживцев в одной из воинских частей в Забайкальком крае. В результате расстрела погибли восемь человек.

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