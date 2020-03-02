В России возбудили уголовное дело против украинских полицейских

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов Украины из-за начала уголовного производства в отношении следователей, которые занимались делом Ахтема Чийгоза.

В 2015 году зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа взяли под стражу по обвинению в "организации и участии в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года". А в 2017 году оккупанты Крыма приговорили его к 8 годам лишения свободы, но передали Украине через Турцию.

В СКР напомнили о том, что на прошлой неделе Национальная полиция и прокуратура Автономной Республики Крым объявили о подозрении 25 лицам, которые преследовали Ахтема Чийгоза.

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В частности, заместитель начальника Главного управления Нацполиции в АРК и Севастополе – начальник следственного управления Сергей Пантелеев вынес сообщения о подозрении в нарушении ч. 1 ст. 438 УК Украины ("Нарушение законов и обычаев войны").

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"По данному факту в Следственном комитете Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности). В настоящее время следствием проводится работа по сбору и закреплению доказательств причастности к совершению преступления других лиц из числа сотрудников указанных украинских правоохранительных органов", – отметили в СКР.

Реакции украинских правоохранителей на такое заявление пока нет.

Напомним, что на Ахтеме Чийгозе репрессии оккупантов против крымских татар не прекратились – десятки членов общины приговорили к реальным срокам за причастность к запрещенной в РФ исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

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