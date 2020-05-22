В России возобновили подготовку к референдуму о "коронации" Путина

Изначально голосование было назначено на 22 апреля, но его перенесли из-за коронавируса

Центральная избирательная комиссия России возобновила подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, среди которых "обнуление" президентских сроков, которое позволит действующему лидеру страны Владимиру Путину еще дважды избираться на пост главы государства и править Россией как минимум до 2036 года. Об этом сообщает "Радио свобода".

Работа ЦИК была приостановлена в конце марта из-за переноса сроков голосования на фоне эпидемии COVID-19.

Изначально голосование было назначено на 22 апреля. Новую дату пока официально не называли. По данным СМИ, референдум может состояться 24 июня.

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Как известно, 15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости провести конституционную реформу в стране.

После этого заявления премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подал в отставку. Вскоре новым главой российского правительства был назначен Михаил Мишустин.

Более детально читайте в материале: Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине.

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Согласно последним данным, в России подтверждено 317 554 случаев заражения коронавирусом, умерли 3 099 человек.

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