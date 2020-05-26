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В России впервые обнаружили домашнюю кошку с коронавирусом: что произошло

26 мая, 23:33

Елена Кузьмич

Животное помещено на карантин

Первый случай заражения домашней кошки коронавирусом зафиксирован в России.

Об этом заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.

18 мая владелец пятилетней кошки обратился в государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов в Москве, чтобы протестировать домашнего любимца на коронавирус. Ранее кошку осмотрел ветеринарный врач одной из клиник, который и отправил животное в центр.

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У питомца взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости, а полученный биоматериал исследовали методом ПЦР по методике выявления коронавируса у животных.

Потом кошку поместили на карантин по месту проживания хозяина.

Сейчас Россельхознадзор не считает необходимым принимать меры в отношении домашних или диких животных после обнаружения коронавируса у кошки.

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Российский чиновник напомнил, что коронавирус сейчас распространяется путем прямой передачи от человека к человеку. Согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки – Ред.). "Нет полных научных данных о том, может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих или кошки для него – это эпидемиологический тупик", – отметил замглавы Россельхознадзора.

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Но в России разработали методики и тест-системы для выявления коронавируса у животных.

Тем временем Всемирная организации здравоохранения животных считает, что сейчас нет необходимости в проведении широкомасштабных исследований животных. Но необходимо начать в странах, где коронавирус распространился среди людей, выборочную диагностику животных. Тестирование рекомендовано и для животных, у которых есть клинические признаки заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Напомним, что американские ученые считают, что кошки способны заражать сородичей коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия кошка заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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