В России врачи лечили перелом у пенсионерки шваброй – женщина умерла
Пенсионерке наложили гипс, зафиксировав перелом обычной деревянной шваброй, и отказали в госпитализации
В Башкирии умерла пенсионерка, к сломанной ноге которой врачи примотали швабру. Об этом сообщает "АиФ — Уфа".
Уточняется, что 82-летняя женщина скончалась 2 марта, на следующий день после выписки из больницы, куда попала с переломом шейки бедра. Предположительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб как последствие операции.
Ранее сообщалось, что в травматологическом отделении Кушнаренковской центральной районной больницы пенсионерке наложили гипс, зафиксировав перелом обычной деревянной шваброй, и отказали в госпитализации. Врачи заявили, что данный случай не является экстренным.
Женщину приняли в уфимской больнице №21, где провели операцию.
Напомним, в Днепре незрячая пенсионерка зимует в холодной квартире: там нет тепла с начала отопительного сезона. Отопление в доме постоянно выключают из-за аварий на теплосети.
Также мы писали, во Львовской области родственники 46-летнего пациента обвиняют врачей в непрофессионализме, который привел к смерти близкого человека. Мужчину привезли на скорой в медучреждение, но там его состояние ухудшилось. В областной больнице уже спасти не смогли.
Ранее в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.
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