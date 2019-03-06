Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В России врачи лечили перелом у пенсионерки шваброй – женщина умерла

Сегодня, 05:36

Пенсионерке наложили гипс, зафиксировав перелом обычной деревянной шваброй, и отказали в госпитализации

В России врачи лечили перелом у пенсионерки шваброй – женщина умерла //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f04/2ef/5c7f042ef0f5c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f04/2ef/5c7f042ef0f5c.jpg Россия Пенсионерке наложили гипс, зафиксировав перелом обычной деревянной шваброй, и отказали в госпитализации

В Башкирии умерла пенсионерка, к сломанной ноге которой врачи примотали швабру. Об этом сообщает "АиФ — Уфа".

Уточняется, что 82-летняя женщина скончалась 2 марта, на следующий день после выписки из больницы, куда попала с переломом шейки бедра. Предположительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб как последствие операции.

Ранее сообщалось, что в травматологическом отделении Кушнаренковской центральной районной больницы пенсионерке наложили гипс, зафиксировав перелом обычной деревянной шваброй, и отказали в госпитализации. Врачи заявили, что данный случай не является экстренным.

Женщину приняли в уфимской больнице №21, где провели операцию.

Напомним, в Днепре незрячая пенсионерка зимует в холодной квартире: там нет тепла с начала отопительного сезона. Отопление в доме постоянно выключают из-за аварий на теплосети.

Также мы писали, во Львовской области родственники 46-летнего пациента обвиняют врачей в непрофессионализме, который привел к смерти близкого человека. Мужчину привезли на скорой в медучреждение, но там его состояние ухудшилось. В областной больнице уже спасти не смогли.

Ранее в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег медики, врачи, перелом, пенсионерка

Вы сейчас просматриваете новость " В России врачи лечили перелом у пенсионерки шваброй – женщина умерла". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Великобритании два брата и сестра удалили желудки

Вчера, 05:12

На такой шаг они решились после того, как узнали о предрасположенности к возникновению рака

Пенсионерку "на ледяном троне" неожиданно унесло в океан: "Почувствовала себя Серсеей"

4 марта, 10:40

Женщина села на "пьедестал", чтобы сделать красивую фотографию

В Черкасской области местные общины заманивают на работу врачей

28 февраля, 20:25

Медикам обещают жилье, большую зарплату и комфортные условия труда

Медицинский скандал во Львовской области: семья винит врачей в смерти отца троих детей

25 февраля, 23:45

Игорь заболел гриппом, на следующий день потерял сознание и с лихорадкой его забрала скорая

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Малыш уснул, но рядом была собака

Что станет с организмом, если бросить курить

Река Тетерев вышла из берегов и снесла мост

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

Кто "сливал" студенческий Майдан 2013 года?

Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства