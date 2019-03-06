В России врачи лечили перелом у пенсионерки шваброй – женщина умерла

Пенсионерке наложили гипс, зафиксировав перелом обычной деревянной шваброй, и отказали в госпитализации

В России врачи лечили перелом у пенсионерки шваброй – женщина умерла //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f04/2ef/5c7f042ef0f5c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f04/2ef/5c7f042ef0f5c.jpg 2019-03-06T05:36:00+02:00 Россия Пенсионерке наложили гипс, зафиксировав перелом обычной деревянной шваброй, и отказали в госпитализации

В Башкирии умерла пенсионерка, к сломанной ноге которой врачи примотали швабру. Об этом сообщает "АиФ — Уфа".

Уточняется, что 82-летняя женщина скончалась 2 марта, на следующий день после выписки из больницы, куда попала с переломом шейки бедра. Предположительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб как последствие операции.

Ранее сообщалось, что в травматологическом отделении Кушнаренковской центральной районной больницы пенсионерке наложили гипс, зафиксировав перелом обычной деревянной шваброй, и отказали в госпитализации. Врачи заявили, что данный случай не является экстренным.

Женщину приняли в уфимской больнице №21, где провели операцию.

Напомним, в Днепре незрячая пенсионерка зимует в холодной квартире: там нет тепла с начала отопительного сезона. Отопление в доме постоянно выключают из-за аварий на теплосети.

Также мы писали, во Львовской области родственники 46-летнего пациента обвиняют врачей в непрофессионализме, который привел к смерти близкого человека. Мужчину привезли на скорой в медучреждение, но там его состояние ухудшилось. В областной больнице уже спасти не смогли.

Ранее в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.

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