В России врачи по ошибке вырезали женщине здоровую грудь
Хирурги не стали проводить повторные анализы и ампутировали молочную железу без злокачественных новообразований
Пока Россиянка вообще лишилась груди из-за врачебной ошибки. Инцидент произошел еще в 2017 году в онкологическом центре платной Дорожной клинической больницы города Саратов.
Как сообщили в Следственном комитете РФ, врачи решили не проводить самостоятельное обследование пациентки и на основании предыдущих обследований, которые пациентка проводила не в профильных онкологических центрах, поставили ей диагноз рак груди.
Было решено провести операцию, после которой гистологическое исследование ампутированной груди не показало в ней злокачественных новообразований.
Произошедшим занимаются следователи, а по факту врачебной ошибки возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее стало известно, что в больнице российского Благовещенска перевязки после операций делают с помощью скотча – после операции местной жительнице "наложили" липкую ленту прямо поверх бинтов.
Кроме того, больница этого города "прославилась" и другим скандалом – именно в ней более двух десятков детей в возрасте от 6 месяцев до 14 лет заразились гепатитом С. При этом главврач больницы отказался признавать ответственность за произошедшее, заявив, что дети заразились в другом месте. Несмотря на это, всем потерпевшим делали переливание крови в онко-гематологическом отделении детской больницы.
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