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В России ввели драконовские штрафы за критику власти

Сегодня, 18:11

Путин ввел в действие дискриминационные законы, ограничивающие свободу слова в России

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: AFP
В России ввели драконовские штрафы за критику власти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fc3/1ed/5c8fc31ed2e9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fc3/1ed/5c8fc31ed2e9d.jpg Россия Путин ввел в действие дискриминационные законы, ограничивающие свободу слова в России

Несмотря широкую критику со стороны правозащитных организаций и журналистов, российский президент Владимир Путин подписал законы о фейках и неуважении к власти и государственным символам в интернете, о чем сообщили на портале правовой информации.

Так, первый закон позволяет прокуратуре РФ обращаться в Роскомнадзор в связи с обнаружением в интернет-СМИ "недостоверной информации", что дает медиарегулятору право потребовать у редакции удалить, а в противном случае добиваться блокировки ресурса через провайдеры.

Для граждан, должностных и юридических лиц нарушение закона обойдется в сумму до 100, 200 или 500 тыс. рублей соответственно.

Второй закон предусматривает для нарушителей штрафы до 100 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток, и 200 тыс. рублей при повторном доказанном оскорблении власти и символов в интернете.

Напомним, ранее в России десятки тысяч человек вышли на митинги накануне за свободный интернет, не обошлось без задержаний.

Кроме того, что в январе в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований.

Мы также писали о массовых протестах против пенсионной реформы, которые прошли в России осенью. В результате сотни человек были задержаны службами правопорядка

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Тег Россия, интернет, Путин, свобода слова, фейк, Владимир Путин , дезинформация

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