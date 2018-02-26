В России выдали сцену из компьютерной игры за боевое задание в Сирии

25 февраля в выпуске программы "Воскресное время" на российском телевидении показали видео из компьютерной игры Arma 3 с подписью "Досье. Сирия".

Кадры геймплея показали в сюжете о Александре Прохоренко, который погиб при исполнеии боевого задания в Сирии. В сюжете рассказывали, что в марте 2016 года он наводил на цели отечественные самолеты в Сирии.

"Он неделю провел в тылу боевиков под Пальмирой", – прокомментировал запись из шутера ведущий.

В сети пользователи были удивлены таким странным подбором контента на центральном российском канале. Так как данный кадр выглядит там не совсем уместно и длиться всего несколько секунд.

Это далеко не первый подобный случай. Напомним, недавно Минобороны в качестве "неоспоримого доказательства" сотрудничества США и террористической группировки "Исламское государство" опубликовало скриншот из мобильной игры "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о продаже Норвегии истребителей F-52, которые существуют только в компьютерной игре "Call of Duty: Advanced Warfare".