В России выдали сцену из компьютерной игры за боевое задание в Сирии

Сегодня, 11:45

Видео показали в телепрограмме о российском лейтенанте


25 февраля в выпуске программы "Воскресное время" на российском телевидении показали видео из компьютерной игры Arma 3 с подписью "Досье. Сирия".

Кадры геймплея показали в сюжете о Александре Прохоренко, который погиб при исполнеии боевого задания в Сирии. В сюжете рассказывали, что в марте 2016 года он наводил на цели отечественные самолеты в Сирии.

"Он неделю провел в тылу боевиков под Пальмирой", – прокомментировал запись из шутера ведущий.

В сети пользователи были удивлены таким странным подбором контента на центральном российском канале. Так как данный кадр выглядит там не совсем уместно и длиться всего несколько секунд. 

Это далеко не первый подобный случай. Напомним, недавно Минобороны в качестве "неоспоримого доказательства" сотрудничества США и террористической группировки "Исламское государство" опубликовало скриншот из мобильной игры "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о продаже Норвегии истребителей F-52, которые существуют только в компьютерной игре "Call of Duty: Advanced Warfare". 
Россия, Сирия, кадры, игра, компьютерные игры

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