В России вынесли жесткие приговоры участникам демонстраций в Москве

Кирилла Жукова и Евгения Коваленко отправили в колонию за участие в протестах

В России вынесли суровые приговоры двум фигурантам "московского дела" Кириллу Жукову и Евгению Коваленко, которые участвовали в демонстрациях за прозрачные и демократические выборы в Мосгордуму.

Жукова приговорили к трем годам лишения свободы за "избиение" полицейского. Правоохранитель пожаловался, что активист ударил его по шлему, а ремень, который удерживал спецзащиту на голове, надавил на шею.

Другому участнику митингов Евгению Коваленко дали 3,5 года за "покушение" на полицейских - он бросил в сторону силовиков мусорную урну.

"Мы будем писать апелляции в той части, что приговор нужно отменять, так как он незаконный, необоснованый, а событие инцидента не доказано в ходе судебного процесса", – заявила адвокат Светлана Байтурина.

Напомним, что по "московскому делу" проходит также и проукраинский активист Константин Котов, которого обвиняют в нарушении порядка организации или проведения митинга. Прокуратура запросила для него 4,5 лет колонии.

Другому фигуранту "московского дела", блогеру Владиславу Синице, дали пять лет колонии за сообщение в Twitter о детях российских силовиков.

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