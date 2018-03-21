В России выпустили золотые "Айфоны" в честь победы Путина

В России в честь победы Владимира Путина на президентских выборах выпустили золотые iPhone Х. Как сообщает компания Caviar, специализирующаяся на люксовой отделке смартфонов, на золотом корпусе устройства выгравирован барельеф Путина, герб России и слова "Мы настроены на самое лучшее будущее и мы его добьемся".

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Представители компании заявили, что считают дизайн телефона "вершиной эволюции".

Смартфон выпущен в количестве 76 экземпляров – ровно столько процентов набрал на выборах российский президент. Стоимость устройства составляет 269 тысяч рублей (124 тысячи грн. – Ред.). Продажи уже открылись.

Как сообщалось, золотой iPhone украсили изображениями Крыма и Путина.

Ранее сообщалось, что Apple прекратит выпуск iPhone X. Аналитики заявили, что продажи новой модели смартфона не оправдали ожиданий компании, а именно — наблюдается низкий спрос на рынке Китая. При этом техногигант выпустит следующую модель iPhone X — iPhone X Plus, несмотря на остановку производства десятого смартфона.

Напомним, в средине декабря компания пережила скандал - Apple подтвердила умышленное торможение старых iPhone. Тогда в компании заявили, что предусмотрели специальную функцию, которая позволяет контролировать количество потребляемой энергии.

Также мы писали, что вокалисту Rammstein подарили золотой iPhone с портретом Путина.

А в 2014 году золотые iPhone с изображением Путина распродали за один день.