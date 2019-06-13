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В России высказались за сотрудничество ведущих стран мира для решения проблем

13 июня, 03:13

Россия заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с США

Фото: Pixabay

Россия считает, что эффективное решение проблем современности возможно только за счет сотрудничества ведущих держав мира. Это подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы убеждены, что проблемы современного мира могут быть эффективно решены только посредством серьезного и справедливого сотрудничества между ведущими странами и их объединениями. Мы считаем самой важной задачей объединение усилий против настоящих, а не надуманных угроз. Крупной такой угрозой является терроризм", — сказал российский дипломат.

Глава российской дипмиссии также отметил, что "Россия заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с США". "На нас как на крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за обеспечение стратегической стабильности и безопасности", — добавил Антонов. По его словам, Россия будет делать шаги навстречу "любой стране, желающей выстраивать отношения" с Москвой "на основе взаимного признания интересов и поиска обоюдоприемлемых компромиссов".

Ранее президент США Дональд Трамп уже ранее заявлял, что намерен встретиться с российским лидером на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. Но позже глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с американским госсекретарем Майклом Помпео по итогам переговоров в Сочи заявил, что Москва поддержит предложение о такой встрече, если оно официально последует.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что на консультациях с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон не обсуждалась возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "двадцатки" в Осаке.

"Нет, это не предмет нашей сегодняшней встречи, - сказал дипломат, отвечая на вопрос. - Никаких дополнительных новостей или сообщений на встрече с Томпсон по данному вопросу не поступило".

Напомним, президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

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Тег Россия, отношения, Трамп, Украина

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ТАСС

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