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Взрыв газопровода "Газпрома" в России: яркое видео выложили в сеть

Сегодня, 12:08

В результате аварии был отключен 29-километровый участок газопровода в Ханты-Мансийском автономном округе

Фото: Pixabay
Взрыв газопровода "Газпрома" в России: яркое видео выложили в сеть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8d6/608/5c88d660894e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8d6/608/5c88d660894e0.jpg Россия В результате аварии был отключен 29-километровый участок газопровода в Ханты-Мансийском автономном округе

В Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации произошел разрыв на газопроводе "Ямбург – Тула-2", который принадлежит ООО "Газпром трансгаз Югорск".

Как сообщили в ситуационно-аналитическом центре министерства энергетики, авария случилась на 603 км газопровода в Белоярском районе вечером 12 марта.

Несмотря на отключение 29-километрового участка газопровода, в ведомстве утверждают, что "последствий для потребителей не было", поскольку после ЧП газ пустили по резервной ветке.

В результате инцидента никто не пострадал, а очевидцы сняли впечатляющее видео воспламенения, которое последовало за прорывом:

На

Напомним, ранее из-за взрыва газа в российском Красноярске снесло часть жилого дома. В результате аварии погибла женщина.

Как сообщалось ранее, аналогичный инцидент произошел в Ростовской области. Жертвами взрыва газа в городе Шахты стали четыре человека.

Также мы писали, что перед Новым годом такая же авария случилась в российском Магнитогорске – из мощного взрыва обрушилось целом парадное. В результате трагедии погибли почти четыре десятка человек.

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Тег Россия, авария, Газпром, взрыв, газопровод

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