В России взорвался очередной военный завод: есть пострадавшие https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9 2019-07-31T16:55:00+03:00 Россия Авария на Пермском пороховом заводе случилась во второй раз менее чем за год

Спустя менее года после взрыва на пороховом заводе в российской Перми в октябре, на этом предприятии снова случилось ЧП, в результате которого пострадали люди.

Как сообщил гендиректор Пермского порохового завода Олег Миргородский, днем 31 июля на предприятии произошел "групповой несчастный случай": во время работы с технологическими изделиями прогремел взрыв.

Реклама

В результате случившегося пострадали пять работников завода.

В тренде Доллар упал слишком сильно: глава Минфина раскритиковала политику НБУ

Напомним, в прошлом месяце в России произошел взрыв на аналогом предприятии. На этот раз ЧП произошло в НИИ "Кристалл" в Дзержинске, расположенном в Нижегородской области. Авария случилась в цеху, где производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. В результате началось возгорание кровли законсервированного производственного здания. Пламя охватило площадь порядка 300 кв. метров.

Мы также писали о взрыве на одном из крупнейших оборонных предприятий России - заводе им. Свердлова. В результате ЧП три человека погибли и еще трое попали в больницы. После взрыва в одном из цехов во время уничтожения боеприпасов в цеху по утилизации мин вспыхнул пожар.