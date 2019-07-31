В России взорвался очередной военный завод: есть пострадавшие

Спустя менее года после взрыва на пороховом заводе в российской Перми в октябре, на этом предприятии снова случилось ЧП, в результате которого пострадали люди.
Как сообщил гендиректор Пермского порохового завода Олег Миргородский, днем 31 июля на предприятии произошел "групповой несчастный случай": во время работы с технологическими изделиями прогремел взрыв.
В результате случившегося пострадали пять работников завода.
Напомним, в прошлом месяце в России произошел взрыв на аналогом предприятии. На этот раз ЧП произошло в НИИ "Кристалл" в Дзержинске, расположенном в Нижегородской области. Авария случилась в цеху, где производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. В результате началось возгорание кровли законсервированного производственного здания. Пламя охватило площадь порядка 300 кв. метров.
Мы также писали о взрыве на одном из крупнейших оборонных предприятий России - заводе им. Свердлова. В результате ЧП три человека погибли и еще трое попали в больницы. После взрыва в одном из цехов во время уничтожения боеприпасов в цеху по утилизации мин вспыхнул пожар.
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