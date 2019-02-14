В России взрывом газа снесло часть жилого дома

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, так как под завалами еще могут находиться люди

Фото: соцсети.

В России взрывом газа снесло часть жилого дома //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/588/2d9/5c65882d9de0f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/588/2d9/5c65882d9de0f.jpg 2019-02-14T17:24:00+02:00 Россия На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, так как под завалами еще могут находиться люди

В России снова произошел взрыв в жилом трехэтажном доме. На этот раз – в Красноярске. Как утверждают в областном ГУ МЧС, причина случившегося – все та же, бытовой газ.

"Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Красноярске", – утверждают в ведомстве.

Спасатели утверждают, что по предварительным данным в результате инцидента ни погибших, ни пострадавших нет. На данный момент эвакуированы 12 человек.

Как утверждает, в результате случившегося обрушилась часть здания с тремя квартирами.

Очевидцы выкладывают видео c места событий:

На месте работают сотрудники экстренных служб, так как под завалами еще могут находиться люди.

"Никто за медицинской помощью не обратился. Однако, предстоит проверить обрушившиеся квартиры. В них могут быть люди", – утверждают спасатели.

Напомним, ранее аналогичный инцидент произошел в Ростовской области. Жертвами взрыва газа в городе Шахты стали четыре человека.

Кроме того, перед Новым годом такая же авария случилась в российском Магнитогорске – из мощного взрыва обрушилось целом парадное. В результате трагедии погибли почти четыре десятка человека.

Мы также писали о взрыве газа в подмосковной Балашихе, в результате которого частично обрушилась крыша здания.

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