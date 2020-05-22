В России за неделю побили два антирекорда смертности от коронавируса

19 мая в России скончалось самое большое количество заболевших, но 21 мая эту отметку удалось переступить

В России, которая сохраняет второе место в мире по распространению коронавирусной инфекции, установлен новый суточный рекорд количества жертв эпидемии.

Как сообщили российские власти, 21 мая в стране зафиксировали 150 новых погибших пациентов с коронавирусом. Прошлый рекорд был установлен 19 мая, когда скончались 135 человек с COVID-19.

Таким образом, с начала эпидемии в РФ вирус отнял жизни 3 249 человек.

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Кроме того, российские власти сообщают о 8 894 новых заразившихся за сутки. Теперь их совокупное количество достигает 326 448. Лидер по распространению болезни – Москва, где инфицировались больше 158,2 тысяч человек.

Также сообщается о 7 144 выздоровевших 21 мая. Всего же в стране побороть болезнь удалось 99 825 пациентам.

На сегодняшний день в РФ, согласно официально данным, продолжают бороться с коронавирусной инфекцией 223 374 человек.

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Не обошла эпидемия стороной и правительство страны: переболели премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков. Последним из Кабмина РФ инфекцию обнаружили у министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Напомним, ранее российские и западные журналисты выяснили, что Кремль искусственно занижает количество жертв коронавирусной эпидемии – их просто не учитывают в статистике или пишут в причины смерти другие диагнозы, а не COVID-19.

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