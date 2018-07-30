В России за три месяца "исчезли" четыре подлодки: опубликована инфографика

Сегодня, 05:21

На вооружении у россиян блогеры насчитали 68 подлодок

Фото: mod.mil.rus
Фото: mod.mil.rus

Военно-морской флот России по состоянию на июль 2018 года располагает 68 подводными лодками, включая те, которые находятся на тестировании или на обслуживании, однако исключая сверхмалые субмарины. Такие данные были приведены в блоге Covert Shores.

Была опубликована инфографика со всеми подлодками, находящимися в распоряжении российских военных. Также были указаны разработки по созданию подводных беспилотников, в частности, аппарата с ядерной энергетической установкой "Посейдон".

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Интересно, что в апреле после подсчета блогом Naval Analyses подводных флотов США, РФ и Китая, на вооружении России насчитали 72 субмарины.

Между тем, по мнению блогеров, США и Великобритания для противодействия российскому атомному подводному беспилотнику могут использовать подводные дроны ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel) и датчики, в частности, гидроакустические буи, которые могут запускаться с борта патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon.

Напомним, ранее в России показали видео испытаний новейшего оружия. Среди прочего, на записи были показаны возможности лазерного комплекса "Пересвет", истребителя-перехватчика МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также показана доставка, монтаж и пуск ракет комплекса межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". 

Также стоит напомнить, что в начале марта Путин похвастал перед россиянами неработающей ракетой во время послания Федеральному собранию. По его словам, комплексы не имеют аналогов в мире. Однако оказалось, что испытания крылатой ракеты, которую торжественно продемонстрировал президент РФ, окончились неудачей.

Также в мае Россия запустила четыре ракеты "Булава". Российские военные "ударили" мощными баллистическими ракетами по Камчатке.
Россия, военные, подлодка, флот, подводная лодка
Источник:

"Сегодня"

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