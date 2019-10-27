В России заасфальтировали трамвайные пути и пустили по ним трамвай

В России в Ростове-на-Дону в центре города коммунальщики заасфальтировали трамвайные рельсы, а затем попытались пустить по ним трамвай.

Рабочие рассказали, что рельсы залили асфальтом якобы "специально из-за такой технологии". По словам коммунальщиков, они должны быть на одном уровне с дорогой, чтобы пешеходы о них не спотыкались. Потом по рельсам пускают трамвай, который прорезал бы колею. Об этом пишет 161.RU.

Чтобы освободить рельсы, рабочие разбили асфальт на следующий день.

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Также об этом написал блогер Илья Варламов.

"В мэрии города немного растерялись из-за визита столь важного гостя и решили уложить новый асфальт на улице Станиславского, где этот собор стоит. У нас ведь все города экстренно асфальтируют к приезду Путина, Медведева и других высоких гостей... И рабочие заасфальтировали улицу Станиславского вместе с трамвайными рельсами, которые на ней были. Но если вы думаете, что это конец истории, не расходитесь. Дальше началась фантасмагория. Насколько я понял, когда до ростовских умельцев дошло, что они замуровали рельсы, они решили проложить колею в асфальте новым трамваем. Трамвай, конечно, тут же сошел с рельсов", – написал он в своем блоге.

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Как оказалось, что ремонт улицы Станиславского начали перед визитом предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла.

Напомним, ранее спецназ российской Росгвардии провел неуклюжую спецоперацию по задержанию преступников, который смогли легко ускользнуть от силовиков.

Кроме этого, представительница России в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, космонавт Елена Серова заявила, что взрывы "украинских" снарядов на Донбассе видны из космоса. Такое нелепое заявление Серовой не осталось незамеченным интернет-сообществом, где горе-космонавта жестко затроллили.

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