В России заблокировали сайт украинского министерства: известна причина

Российские власти заблокировали сайт украинского Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заявив, что одна из опубликованных там статей является фейковой.

Соответствующее решение принял главный кремлевский интернет-цензор – Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры.

Читайте также: Кабинет министров разделил Минветеранов и МинВОТ

Реклама

Отмечается, что сайт заблокирован из-за статьи "На временно оккупированных территориях от населения скрывают реальную картину заболеваемости COVID-19", опубликованной на сайте МинВОТ еще 30 марта.

В тренде Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 20 апреля и все подробности

В статье утверждается, что на неподконтрольной Киеву территории Луганской и Донецкой областей насчитывается не менее 10 тысяч инфицированных коронавирусом, а в Крыму тестируют только чиновников и военных, пациентам с симптомами ставят диагноз ОРВИ, к тому же с врачей берут обязательство о неразглашении реальной ситуации.

В "Роскомсвободе" это называли первым случаем блокирования Генпрокураторой РФ государственного сайта другой страны, отметив, что конкретную страницу нельзя было заблокировать, поскольку сайт МинВОТ использует протокол https.

Напомним, ранее министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников подтвердил в интервью сайту "Сегодня", что оккупанты скрывают реальную информацию об эпидемии на оккупированной части Донбасса.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама