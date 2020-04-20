Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России заблокировали сайт украинского министерства: известна причина

20 апреля, 17:29

Станислав Кожемякин

Роскомнадзор внес сайт МинВОТ в черный список

Российские власти заблокировали сайт украинского Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заявив, что одна из опубликованных там статей является фейковой.

Соответствующее решение принял главный кремлевский интернет-цензор – Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры.

Читайте также: Кабинет министров разделил Минветеранов и МинВОТ

Реклама

Отмечается, что сайт заблокирован из-за статьи "На временно оккупированных территориях от населения скрывают реальную картину заболеваемости COVID-19", опубликованной на сайте МинВОТ еще 30 марта.

В тренде
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 20 апреля и все подробности

В статье утверждается, что на неподконтрольной Киеву территории Луганской и Донецкой областей насчитывается не менее 10 тысяч инфицированных коронавирусом, а в Крыму тестируют только чиновников и военных, пациентам с симптомами ставят диагноз ОРВИ, к тому же с врачей берут обязательство о неразглашении реальной ситуации.

В "Роскомсвободе" это называли первым случаем блокирования Генпрокураторой РФ государственного сайта другой страны, отметив, что конкретную страницу нельзя было заблокировать, поскольку сайт МинВОТ использует протокол https.

Напомним, ранее министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников подтвердил в интервью сайту "Сегодня", что оккупанты скрывают реальную информацию об эпидемии на оккупированной части Донбасса.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия интернет цензура черный список Роскомнадзор МинВОТ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 20 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 20 апреля и все подробностиДругие страны
Рассекречены уникальные данные о самоубийстве Гитлера: документ
Рассекречены уникальные данные о самоубийстве Гитлера: документРоссия
Коронавирусом заразились еще 3,5 тысяч россиян, умерла 27-летняя беременная
Коронавирусом заразились еще 3,5 тысяч россиян, умерла 27-летняя беременнаяРоссия
Новый обмен пленными на Донбассе: главные подробности, фото и видео
Новый обмен пленными на Донбассе: главные подробности, фото и видеоПолитика
В России за сутки коронавирусом заразились тысячи людей
В России за сутки коронавирусом заразились тысячи людейРоссия
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемии
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...