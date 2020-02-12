В России задержали боевика "ДНР" по кличке Черный Ленин: что произошло

Боевик "Черный Ленин" / Фото: Сегодня

В Архангельской области России по запросу Украины задержали известного боевика так называемой "ДНР" Бенесса Айо по прозвищу Черный Ленин. Об этом сообщает Regnum.

Бенесса Айо задержали в архангельском селе Яренск. В Архангельскую область он приехал, чтобы поддержать жителей поселка Шиес, которые протестуют против строительства мусорного полигона.

По данным издания, Айо могут выдать Украине.

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Айо Бенес родился в Риге, в семье русской женщины и гражданина Уганды. Имеет пять судимостей, все они, по его словам, политические. Полгода он провел в латвийской тюрьме за призывы к свержению конституционной власти. Два месяца Бенес получил за оскорбление и.о. премьер-министра Латвии. Последний раз российскому националисту дали 6 недель тюрьмы за угрозу нападения на Министерство безопасности и юстиции Нидерландов с отягчающими последствиями (Бенес с файером и открытками проник в административное здание и потребовал расследования смерти политбеженца из России Александра Долматова, погибшего в голландской тюрьме).

Напомним, во время Евромайдана Бенес Айо был замечен в Киеве на акциях Антимайдана. Позже он отправился в Крым, где еще до проведения референдума вступил в отряд "местной самообороны". А после этого перебрался в Донецк, где вступил в ряды боевиков так называемой "ДНР".

Новости "Сегодня" писали, что боевик по кличке Черный Ленин взорвал интернет эпичным видео.

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