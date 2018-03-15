В России задержали десантника, который обвинил Путина во лжи об Украине

Сегодня, 19:05

Десантник получил мандат наблюдателя и планировал принять участие в наблюдении за президентскими выборами в Российской Федерации


В Новороссийске (Российская Федерация) задержали десантника Асхаба Алибекова, который ранее выступил с резкой критикой президента России Владимира Путина из-за войны на Донбассе. Об этом заявили родственники десантника, передает "Апостроф".

По их словам, к Алибекову подошли четверо мужчин в штатском, спровоцировали его и задержали. Перед этим десантник получил мандат наблюдателя и планировал принять участие в наблюдении за президентскими выборами в Российской Федерации 18 марта.

Ранее старшина Воздушно-десантных войск ВС РФ Асхаб Алибеков обвинил президента РФ Владимира Путина во вранье об Украине. Он записал видеообращение для хозяина Кремля и разместил его в сети.

По словам Алибекова, на Донбассе массово умирают российские молодые солдаты.

"Ты врешь, что в Украине наших солдат нету! Мы там умираем! Травишь наших солдат с украинским народом! Украинские братья – это наши братья. Если ты убьешь украинцев, следующий кто на очереди – белорусы? А потом кто? Татары?", – резко обратился он к Путину.

Как сообщалось, власти в России активно борются с антипутинской пропагандой. Так, Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить фото с надписью "Против Путина".
Россия, Путин, выборы в России

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Фото: СМИ

Главарь "ДНР" Захарченко вслед за Путиным приехал в Крым

Сегодня, 17:31

Александр Захарченко поехал отмечать годовщину российской оккупации полуострова

Россия

Путин проводит Совбез РФ. Фото: kremlin.ru

Скандал между Россией и Британией: Путин созвал совет безопасности

Сегодня, 16:54

Отношения Москвы с Западом существенно накалились, в Кремле решили посовещаться
Загрузка...

Россия

Владимира Путина ждет очередная неприятность. Фото: AFP

Россию накроет экономический коллапс: Слава Рабинович дал прогноз

Сегодня, 15:38

Финансист рассказал, что заставит россиян выйти на улицу и устроить бунт против путинского режима

Россия

Россия положила глаз на Марс. Фото: Nakonu.com

Россия собралась освоить Марс: Путин озвучил планы и сроки

Сегодня, 12:48

Президент РФ также рассказал о будущей попытке россиян высадиться на Луне

Россия

Владимир Путин. Фото: AFP

Новые откровения Путина: хотел стать таксистом, но пошел работать в Кремль

Сегодня, 12:10

В 90-е годы он какое-то время не мог найти работу

Россия

Ксения Собчак. Фото: facebook.com/sob4ak

Собчак подсказала Западу, как отомстить Путину за отравление Скрипаля

Сегодня, 11:33

Пострадать должны "коррумпированные элиты Путина" - компании-гиганты "Роснефть" или "Газпром"

Россия

Фото: AFP

Путин построил фашизм, а расхлебывать все будут потомки: Слава Рабинович о будущем России

Сегодня, 07:39

По мнению российского экономиста, уничтожение механизма сменяемости власти обрекает страну на катастрофу

Россия

Фото: AFP

"Давай уезжай отсюда!": дагестанские школьники освистали Путина (видео)

Сегодня, 06:34

Во время визита президента РФ в Республику Дагестан местные школьники выкрикивали в его адрес неодобрительные фразы
Загрузка...