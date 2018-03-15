В России задержали десантника, который обвинил Путина во лжи об Украине

Десантник получил мандат наблюдателя и планировал принять участие в наблюдении за президентскими выборами в Российской Федерации

В Новороссийске (Российская Федерация) задержали десантника Асхаба Алибекова, который ранее выступил с резкой критикой президента России Владимира Путина из-за войны на Донбассе. Об этом заявили родственники десантника, передает "Апостроф".

По их словам, к Алибекову подошли четверо мужчин в штатском, спровоцировали его и задержали. Перед этим десантник получил мандат наблюдателя и планировал принять участие в наблюдении за президентскими выборами в Российской Федерации 18 марта.

Ранее старшина Воздушно-десантных войск ВС РФ Асхаб Алибеков обвинил президента РФ Владимира Путина во вранье об Украине. Он записал видеообращение для хозяина Кремля и разместил его в сети.

По словам Алибекова, на Донбассе массово умирают российские молодые солдаты.

"Ты врешь, что в Украине наших солдат нету! Мы там умираем! Травишь наших солдат с украинским народом! Украинские братья – это наши братья. Если ты убьешь украинцев, следующий кто на очереди – белорусы? А потом кто? Татары?", – резко обратился он к Путину.

Как сообщалось, власти в России активно борются с антипутинской пропагандой. Так, Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить фото с надписью "Против Путина".