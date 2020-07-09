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В России задержали губернатора: подозревают в убийствах и покушениях (видео)

9 июля, 10:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

В ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия

В России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, его подозревают в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Недавно в России задержали советника генерального директора корпорации Роскосмос Ивана Сафронова.

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"Возбуждение уголовного дела в отношении Фургала стало результатом длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью", – говорится в сообщении.

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Также сообщается, что по делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

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"В ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста", – говорится в сообщении.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Источник: sledcom.ru/
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Ранее сообщалось о задержании мэра Сыктывкара Ивана Поздеева.

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Россия убийство задержание СК РФ следком РФ

Источник: Сегодня

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