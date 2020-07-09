В России задержали губернатора: подозревают в убийствах и покушениях (видео)

В России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, его подозревают в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Недавно в России задержали советника генерального директора корпорации Роскосмос Ивана Сафронова.
"Возбуждение уголовного дела в отношении Фургала стало результатом длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью", – говорится в сообщении.
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Также сообщается, что по делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.
"В ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о задержании мэра Сыктывкара Ивана Поздеева.
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