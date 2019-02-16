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В России задержали известного американского инвестора

Сегодня, 02:40

Майкла Калви подозревают в хищении в банке "Восточный" 2,5 миллиарда рублей

Фото: YouTube
В России задержали известного американского инвестора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/758/f31/5c6758f31c541.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/758/f31/5c6758f31c541.jpg Россия Майкла Калви подозревают в хищении в банке "Восточный" 2,5 миллиарда рублей

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан основатель инвестиционной компании Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви. 15 февраля суд продлил содержание этого человека под стражей на 72 часа, ожидается, что вопрос об аресте Калви суд рассмотрит 16 февраля. 

Следователи просят об аресте шести человек, среди них, кроме Калви, четверо россиян и француз Филипп Дельпаль.

Инвестиционный фонд подтвердил задержание своих сотрудников и отметил, что "действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", а касаются коммерческого спора, связанного с банком "Восточный".

По данным российских информагентств, следователь в суде заявил, что Калви подозревают в хищении в банке "Восточный" 2,5 миллиарда рублей (это около одного миллиарда гривен – ред.) с помощью схемы с участием Первого коллекторского бюро.

Напомним, экс-руководителям Укргазбанка сообщили о подозрении в присвоении 39 миллионов гривен. Правоохранители установили, что в течение 2008-2009 годов бывшие руководители банка организовали схему выведения государственных средств.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали подозреваемую в присвоении средств Укргазбанка на сумму 250 млн гривен. 

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Тег инвестор, хищения

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Источник:

Радио Свобода

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