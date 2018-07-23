В России задержали шесть человек из-за скандала с пытками в одной из колоний

23 Июля 2018, 14:50

Были установлены личности всех сотрудников колонии, которые пытали заключенного

Фото: novostiphuketa.com
Фото: novostiphuketa.com

В России Следственный комитет задержал шесть человек по делу о пытках в ярославской исправительной колонии № 1, об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе расследования были проведены проведены обыски и выемка документации в колонии и управлении ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) по Ярославской области.

Следствие также собирается дать правовую оценку бездействию руководства учреждений. Также были установлены личности всех сотрудников колонии, которые пытали заключенного.

Напомним, в сети появилось видео, на котором на котором люди в форме сотрудников ФСИН РФ (Федеральная служба исполнения наказаний России) избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра в помещении Ярославской колонии.

Ранее уже неоднократно сообщалось о случаях жестокости по отношению к заключенным в российских тюрьмах. Инциденты происходили и с украинцами-политзаключенными. Так, в недавнем интервью украинская артистка Ада Роговцева, рассказала, что заключенному в России голодающему украинскому режиссеру Олегу Сенцову в тюрьме насильно заливают еду специальным устройством через нос. 

Также сообщалось, украинца Павла Гриба при этапировании в Ростов жестоко избили заключенные. Отец парня также рассказал, что у его сына забрали все вещи и продукты питания.
Россия, пытки, арест, колония

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