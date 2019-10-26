В России задержали сторонников якутского шамана

Фото российских СМИ

Двоих сторонников шамана Александра Габышева, который шел "изгонять Путина", задержали в якутском Нерюнгри. Об этом сообщает МБХ медиа со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

"Предположительно, задержаны сотрудниками УФСБ, причину задержания устанавливаем. Двумя днями ранее Евгения Ростокина уже задерживали правоохранители и предупреждали о том, что они следят за всеми его передвижениями", — сообщил Прянишников.

По его словам, сейчас к сторонникам шамана повышенное внимание правоохранительных органов.

"По всей видимости, этими задержаниями пытаются продемонстрировать, что за членами отряда шамана установлен полный контроль", — заявил Прянишников.

Позже он уточнил, что Ростокин был допрошен как свидетель по делу Габышева.

Городской суд Якутска признал законным возбуждение уголовного дела в отношении шамана Габышева.

Напомним, что Якутский шаман Александр Габышев полгода шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. По его словам, в Москве он хочет свергнуть Путина. В середине июля 2019-го он в Чите собрал митинг из 700 человек.

Позже стало известно, что задержанный Александр Габышев доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер .

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