В России задержали теплоход с украинкой в экипаже

Спустя меньше недели после задержания в Измаиле российского танкера NEYMA, в порту российского города Ростов-на-Дону задержали теплоход Vostok под флагом Того, среди членов экипажа которого есть украинка.
Как сообщили в Российском профессиональном союзе моряков, члены экипажа судна якобы сами подали в организацию жалобу, мол, судовладелец Blackmed Maritime Ltd. не выплачивал им зарплату с начала года.
"На сегодняшний день долг составляет более 71 тысячи долларов. По словам моряков, судовладелец практически не производил выплат с января 2019 года по настоящее время, переведя деньги только за апрель", — утверждают в профсоюзе.
Помимо гражданки Украины, в экипаж еще входят 10 россиян, которые не заключали коллективный договор с судовладельцем. На данный момент они находятся на борту судна.
Судно Vostok стоит в ростовском порту с 20 июня. Инспектор Международной федерации транспортников Ольга Ананьина уточнила, что теплоход принадлежит турецкой компании и что он был задержан сотрудниками государственного портового контроля РФ.
Напомним, неделю назад в порту российского города Ейск задержали судно с 14 гражданами Украины якобы из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат.
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