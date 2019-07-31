Женщина и остальные моряки обвинили судовладельца в задержках выплат зарплаты

/ Фото: Pixabay

В России задержали теплоход с украинкой в экипаже https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C 2019-07-31T17:52:32+03:00 Россия Женщина и остальные моряки обвинили судовладельца в задержках выплат зарплаты

Спустя меньше недели после задержания в Измаиле российского танкера NEYMA, в порту российского города Ростов-на-Дону задержали теплоход Vostok под флагом Того, среди членов экипажа которого есть украинка.

Как сообщили в Российском профессиональном союзе моряков, члены экипажа судна якобы сами подали в организацию жалобу, мол, судовладелец Blackmed Maritime Ltd. не выплачивал им зарплату с начала года.

"На сегодняшний день долг составляет более 71 тысячи долларов. По словам моряков, судовладелец практически не производил выплат с января 2019 года по настоящее время, переведя деньги только за апрель", — утверждают в профсоюзе.

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Помимо гражданки Украины, в экипаж еще входят 10 россиян, которые не заключали коллективный договор с судовладельцем. На данный момент они находятся на борту судна.

Судно Vostok стоит в ростовском порту с 20 июня. Инспектор Международной федерации транспортников Ольга Ананьина уточнила, что теплоход принадлежит турецкой компании и что он был задержан сотрудниками государственного портового контроля РФ.

Напомним, неделю назад в порту российского города Ейск задержали судно с 14 гражданами Украины якобы из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат.

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