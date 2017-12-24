В России задержан мужчина за стрельбу по людям

В Подольске задержали ранее судимого 23-летнего местного жителя, подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России в Московской области

"Установлено, что злоумышленник, находясь в квартире одного из домов на ул. Народная, из неустановленного оружия произвел несколько выстрелов из окна, в результате чего причинил двум местным жителям телесные повреждения", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

При проведении обыска по месту его проживания была обнаружена и изъята пневматическая винтовка. Возбуждено дело по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 и 5 лет соответственно.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, вечером 3 декабря в центре Одессы застрелили мужчину. Полицейские объявили план "Перехват".

Ранее В Одессе во время конфликта с применением оружия тяжело ранен мужчина. Как сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в Суворовском районе Одессы, во дворе многоэтажного жилого дома по улице Паустовского. По предварительным данным, конфликт произошел между тремя мужчинами, которые вместе сидели за столом, установленным во дворе, недалеко от детской площадки.